La ONU exige detener inmediatamente el plan israelí de control militar de la Franja de Gaza

Destrucción en la Ciudad de Gaza por bombardeos del Ejército de Israel en operativo militar para destruir a la organización radical islamista Hamás, considerada terrorista por la UE, EE. UU. y otros países, tras el ataque terrorista de Hamás contra

El plan del Gobierno israelí "que apunta a un control militar completo de la Franja de Gaza ocupada debe detenerse de inmediato", declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.Los planes de "ocupación militar total" de la Franja de Gaza por parte del Ejército de Israel deben "detenerse de inmediato", advirtió este viernes (8.08.2025) el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk, quien aseguró que violarían el derecho internacional y podrían causar más muertes y desplazamiento forzado.

"Van en contra del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el que se establece que Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, así como contra la solución acordada de dos Estados y contra el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", subrayó el alto comisionado austríaco en un comunicado este viernes.

La puesta en marcha de este plan por parte de Israel, que ya ha aprobado la ocupación de la ciudad de Gaza, capital de la Franja, provocaría "más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido", y la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad, agregó Türk.

"Todo apunta a que esta nueva escalada provocará desplazamientos forzados aún más masivos, más muertes, más sufrimiento insoportable, destrucciones sin sentido y crímenes atroces", denunció el Alto Comisionado.

Türk pidió al gobierno israelí que permita que la ayuda humanitaria entre "sin obstáculos" en Gaza "en lugar de intensificar la guerra".

Los rehenes, secuestrados durante el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 por Hamás en territorio israelí, "deben ser liberados de inmediato y sin condiciones por los grupos armados palestinos", exigió también el responsable de la ONU.

El ejército israelí respondió a este ataque sin precedentes lanzando una guerra que ha destruido gran parte de la Franja de Gaza y ha causado más de 60.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Hamás.

"Los palestinos detenidos arbitrariamente por Israel también deben ser liberados de inmediato y sin condiciones", añadió Türk.

CP (afp, efe)