Liberan a “la Mojón”, presunta líder del Cártel del Noreste, tras siete años presa

Una jueza de control del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas ordenó la liberación de Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, alias la Mojón, presunta líder del Cártel del Noreste, tras ser absuelta de los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y delitos contra servidores públicos.

La resolución fue emitida por la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas, quien dictó sentencia absolutoria este jueves dentro de la causa penal CP0004/2018. La notificación oficial fue entregada por Pedro Javier Venegas Grimaldo, jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias de Ciudad Victoria.

Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, alias "La Mojón"

Acusaciones de alto perfil

De acuerdo con información de Milenio, Monsiváis Treviño fue detenida en enero de 2018 en Nuevo Laredo, acusada del asesinato de Ricardo Martínez Chávez, entonces coordinador regional de la Procuraduría de Tamaulipas, así como de sus escoltas y otros funcionarios.

También fue señalada como una de las responsables del ataque armado contra custodios del Centro Federal de Readaptación Social 16, ocurrido el 10 de mayo de 2019, donde murieron cinco agentes de seguridad.

Además, autoridades federales han identificado a la Mojón como sobrina de Miguel Treviño Morales (“Z-40”) y Óscar Omar Treviño Morales (“Z-42”), fundadores del extinto Cártel de Los Zetas, actualmente presos en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', máximo líder de la organización criminal los Zetas (Foto: Cuartoscuro)

Contexto judicial

A pesar de los antecedentes y señalamientos, la jueza concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal, por lo que ordenó su liberación inmediata tras más de siete años de prisión preventiva.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía de Tamaulipas han emitido un posicionamiento oficial sobre la resolución judicial ni sobre la posibilidad de interponer recursos legales.