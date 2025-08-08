Marino golpea a su pareja en la CDMX y presume vínculos con “El Mencho”

La SSC-CDMX logró someterlo pese a su actitud violenta y amenazas contra los agentes.

El periodista Carlos Jiménez informó, a través de su cuenta personal en X, sobre la detención de un presunto elemento de la Secretaría de Marina (Semar), de 27 años de edad e identificado como Hugo “N”, que agredió físicamente a su pareja sentimental en la alcaldía Venustiano Carranza.

En las redes sociales se difundieron videos en el momento de la detención y fotografías del detenido, quien presumió tener vínculo con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Marino detenido en CDMX

La detención ocurrió el pasado lunes 4 de agosto, en la colonia Del Parque, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) interceptaron un vehículo en el cruce de Lorenzo Boturini y calle 1847. Ahí encontraron a una mujer con la puerta del copiloto abierta pidiendo ayuda.

Las autoridades presenciaron que la mujer de 32 años presentaba golpes en rostro, y ella detalló que su esposo, quien manejaba, la golpeó supuestamente por coquetear con otra persona, y durante el trayecto también agredió verbalmente a su hijo.

Debido a los testimonios, los elementos procedieron con la detención, pero el implicado empezó a amenazar a los uniformados, asegurando ser “gente de El Mencho”, en referencia al exíder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes.

En el video proporcionado por el periodista se observan los momentos de la detención y el registro del automóvil, en el que encontraron una estampa con el texto “El señor de los gallos”, que incluía el nombre de El Mencho. Asimismo, encontraron su identificación en la cual confirmaron que el sujeto estaba adscrito a la Marina.

Según la información proporcionado por Carlos Jiménez, el detenido fue trasladado al Reclusorio Norte, mientras que la mujer fue atendida por las autoridades para recibir atención psicológica y posteriormente presentar la denuncia formal por las agresiones recibidas.