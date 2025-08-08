Ciudad

¿No te quedaste en la Universidad? Darán becas del 100% para carreras en línea en CDMX, aquí te contamos

En la Alameda Sur, 23 universidades reconocidas ofrecerán becas del 25 al 100%; se ofertarán opciones en carreras innovadoras y con horarios flexibles

Por Leonardo Lugo V

¿No te quedaste en la Universidad? Tienes una opción más, pues en la Alameda Sur se inauguró la “V Feria de Becas AAPAUNAM”, en donde instituciones de educación superior privadas acercarán a la ciudadanía opciones de formación académica a través de la colaboración con la alcaldía Coyoacán.

El director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto, destacó que esta iniciativa representa una valiosa alternativa para jóvenes que buscan continuar sus estudios y no accedieron al sistema escolarizado público.

“Esta opción es justo para decirle a las y los jóvenes: si no fuiste aceptado por un problema de cupo —no de capacidad— del sistema público, existe la posibilidad noble y loable de estas universidades que comprenden la situación económica de muchas familias y, mediante esquemas de becas, abren sus puertas para que más jóvenes formen parte de su comunidad académica”.

—  Fernando Cravioto

Por su parte, Bertha Guadalupe Rodríguez, secretaria general de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM), agradeció el respaldo del alcalde Giovani Gutiérrez y la colaboración de las universidades participantes para hacer posible esta feria.

“Contamos con el apoyo de cada una de las instituciones presentes, quienes brindarán opciones de estudio en carreras innovadoras y con horarios flexibles, ideales para aquéllas personas que también trabajan”.

—   Bertha Guadalupe Rodríguez

¿Cuándo será la Feria de Becas?

La feria se llevará a cabo los días

  • Jueves 7 de agosto
  • Viernes 8 de agosto

¿Cuál es el horario de la Feria de Becas?

La V Feria de Becas AAPAUNAM tendrá un horario de 10:00 a 17:00 horas.

En ella participan 23 universidades reconocidas por su trayectoria y prestigio, que ofrecerán programas educativos tanto presenciales como en línea, con becas que van del 25 al 100%.

