¿No te quedaste en la Universidad? Darán becas del 100% para carreras en línea en CDMX, aquí te contamos

¿No te quedaste en la Universidad? Tienes una opción más, pues en la Alameda Sur se inauguró la “V Feria de Becas AAPAUNAM”, en donde instituciones de educación superior privadas acercarán a la ciudadanía opciones de formación académica a través de la colaboración con la alcaldía Coyoacán.

El director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto, destacó que esta iniciativa representa una valiosa alternativa para jóvenes que buscan continuar sus estudios y no accedieron al sistema escolarizado público.

“Esta opción es justo para decirle a las y los jóvenes: si no fuiste aceptado por un problema de cupo —no de capacidad— del sistema público, existe la posibilidad noble y loable de estas universidades que comprenden la situación económica de muchas familias y, mediante esquemas de becas, abren sus puertas para que más jóvenes formen parte de su comunidad académica”. — Fernando Cravioto

Por su parte, Bertha Guadalupe Rodríguez, secretaria general de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM), agradeció el respaldo del alcalde Giovani Gutiérrez y la colaboración de las universidades participantes para hacer posible esta feria.

“Contamos con el apoyo de cada una de las instituciones presentes, quienes brindarán opciones de estudio en carreras innovadoras y con horarios flexibles, ideales para aquéllas personas que también trabajan”. — Bertha Guadalupe Rodríguez

¿Cuándo será la Feria de Becas?

La feria se llevará a cabo los días

Jueves 7 de agosto

Viernes 8 de agosto

¿Cuál es el horario de la Feria de Becas?

La V Feria de Becas AAPAUNAM tendrá un horario de 10:00 a 17:00 horas.

En ella participan 23 universidades reconocidas por su trayectoria y prestigio, que ofrecerán programas educativos tanto presenciales como en línea, con becas que van del 25 al 100%.