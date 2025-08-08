Policía que negó hacer el delicioso en patrulla borra sus redes sociales

Tras el escándalo por el video viral donde una mujer policía es estimulada sexualmente por su compañero dentro de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la usuaria identificada en redes como Isabela Segundo decidió borrar o restringir todos sus perfiles.

De acuerdo con internautas, la mujer fue señalada como la presunta protagonista del video íntimo a partir de fotografías publicadas en sus redes sociales, donde aparecía portando el uniforme oficial y un gafete con el nombre “L. SEGUNDO B.”.

En Instagram usaba el usuario @isabela.246334, mientras que en Facebook aparecía como Isabela Segundo, con más de 4 mil seguidores. Ambas cuentas ya no están disponibles.

No está confirmada su identidad

Es importante señalar que las autoridades no han confirmado su nombre ni han vinculado oficialmente a esta usuaria con el video. Fue la comunidad en redes la que difundió imágenes y especulaciones sobre su supuesta participación en el acto sexual dentro de la unidad oficial.

A pesar de ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya informó que los dos elementos involucrados fueron identificados y citados para rendir declaración, además de que se abrió una investigación administrativa interna por parte de la Dirección General de Asuntos Internos.

Cuentas falsas intentan suplantarla

Tras la desaparición de sus redes sociales, comenzaron a surgir múltiples cuentas falsas en Instagram, Facebook y TikTok que intentan suplantar la identidad de la supuesta policía. Algunas utilizan sus fotos originales, otras incluso difunden contenido explícito manipulado con su imagen.

Cuentas falsas de la policía de la patrulla

Mientras unas buscan viralizarse, otras aparentan ser perfiles personales para ganar seguidores, ofrecer contenido o incluso cometer fraudes. Así que si tu intención es buscarla en redes, ten cuidado: muchas de esas cuentas no son reales y podrían tener fines maliciosos.