Presunto militar mata a dealer en CDMX y enfrenta a tiros a policías

La SSC reportó que el agresor portaba un arma de fuego y disparó contra los uniformados antes de ser neutralizado.

Un supuesto sargento en activo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue detenido luego de asesinar a un presunto distribuidor de drogas e intentar huir disparando contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 6 de agosto en la colonia Tlaxpana, donde el presunto militar, identificado como Julio “N”, había acudido presuntamente a comprar droga.

Enfrentamiento entre militar y dealer

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el sargento sostuvo una discusión con el vendedor y posteriormente disparó en contra de Milton Camarín, alias “El Gemelo”, quien murió a causa de los disparos.

“Los policías tomaron conocimiento de una persona de 49 años de edad que se encontraba sobre la cinta asfáltica en la calle Tonatzin y a la que los paramédicos diagnosticaron sin signos vitales”, detallaron

Tras el homicidio, Julio “N” intentó huir del sitio con el arma en mano, pero fue ubicado por policías capitalinos tras un reporte emitido por operadores del C2 Poniente.

Al marcarle el alto, el militar disparó contra los oficiales, quienes repelieron la agresión y lograron detenerlo. Paramédicos lo trasladaron bajo custodia a un hospital con heridas en el tórax y abdomen.

“El sujeto hizo caso omiso de la indicación y disparó en contra de los uniformados por lo que, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión; al ver que se encontraba lesionado, solicitaron los servicios de emergencia“, detalla el comunicado oficial.

Durante la detención, se le aseguró un arma de fuego con un cargador y 10 cartuchos útiles. El caso quedó en manos del Ministerio Público. En su cuenta personal de X, el periodista agregó fotografías del vendedor de drogas, ya sin vida en el pavimento, y otra imagen con el detenido siendo atendido por los paramédicos dentro de la ambulancia.