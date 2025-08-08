Taxista de la CDMX atropella a motociclista al intentar incorporarse ¿Quién tuvo la culpa?

La Ciudad de México cuenta, todos los días, con una intensa movilización vehicular que en ciertas horas del día se vuelve caótica. Pese a que la Secretaría de Seguridad Pública coloca, en puntos estratégicos, a policías de tránsito para que agilicen el flujo de manera segura, hay motociclistas y conductores que provocan accidentes al querer conducir lo más rápido posible en medio del tráfico.

Como claro ejemplo de lo antes dicho, en las últimas horas se comenzó a viralizar, mediante X, la grabación de pocos segundos que muestra el preciso momento en que un taxi, de la Ciudad de México, atropelló a un motociclista cuando se incorporaba a una vialidad.

De acuerdo con lo visto en las imágenes, el biker filtró a varios automóviles que estaban parados, mas nunca imaginó que un vehículo se incorporaría de manera brusca. El accidentado no tuvo tiempo de reaccionar y acabó por impactarse contra el suelo.

Para fortuna del hombre, los coches que estaban adelante no avanzaron y esto permitió que no resultara con lesiones de gravedad. Algunos presentes descendieron de sus unidades para comprobar el estado de salud del motociclista.

La persona que difundió el hecho pidió la participación de los internautas y así determinar quién tuvo la culpa. Hasta el momento, el video suma más de 400 mil reproducciones en la red social de Elon Musk, en donde se pueden leer comentarios como “Claramente que fue el taxi por salir sin ver, porque el camión le obstruía la visión al que venía la moto” o “El del taxi por quererse incorporar al segundo carril se tuvo que haber quedado en su carril ya que estaba saliendo de alguna plaza o súper, el tráfico está parado por lo que está permitido filtrar bajo el artículo 21″.