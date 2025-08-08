Vientos huracanados dejan dos muertos en Grecia

Las ráfagas, de hasta 90 kilómetros por hora, atizan incendios forestales y obligaron a cerrar el tráfico marítimo, afectando a decenas de miles de turistas.Al menos dos personas murieron este viernes (08.08.2025) en Grecia debido a vientos huracanados que bloquean parte del tráfico marino y atizan nuevos incendios, perturbando los viajes de decenas de miles de turistas que quedaron varados porque los ferris tuvieron que permanecer en el puerto debido a los vientos, de casi 90 kilómetros por hora según las autoridades.

En una playa de la isla griega de Milos, situada en el archipiélago de las Cicladas, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos turistas vietnamitas, un hombre y una mujer, que murieron ahogados, dijo la Guardia Costera. La mujer, de 50 años, perdió el equilibrio por los fuertes vientos y cayó al mar mientras trataba de tomar una foto de la costa, mientras que su marido, de la misma edad, murió tras tirarse al mar para salvarla.

Un barco privado que se encontraba en la zona recuperó el cuerpo sin vida de la mujer, mientras que un buzo recogió el cadáver de su marido, añadió una portavoz. En esta isla turística, como en gran parte de Grecia, soplan este viernes vientos racheados. El Observatorio Meteorológico Nacional de Atenas advirtió que existe un "riesgo muy alto de incendios forestales debido al viento", especialmente en el este y el sur del país.

Incendios y árboles caídos

De hecho, los fuertes vientos están alimentando incendios forestales en varias zonas del país. El que más preocupa a las autoridades es el declarado esta misma jornada a las afueras de Atenas, que obligó la evacuación de dos pequeñas localidades de unos 50 habitantes permanentes, afirmó un portavoz de los bomberos. Más de 190 bomberos, con 44 camiones, 7 helicópteros y 11 aviones cisterna, luchan por contener las llamas.

Otros cientos de bomberos luchan contra las llamas también en la isla de Cefalonia (mar Jónico) y en varios frentes en las regiones de Argólida y Acaya, en la península del Peloponeso (sur), si bien muchos de estos fuegos están ya en remisión. El alcalde de Atenas, en tanto, ordenó el cierre del Jardín Nacional después de que un árbol se cayera en una de las arterias comerciales más concurridas de la capital debido a los vientos.

DZC (EFE, AFP)