Armenia y Azerbaiyán firman un acuerdo de paz ante Trump

El presidente Donald Trump (centro) habla durante la firma del acuerdo con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev (izq.) y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, en el comedor de estado de la Casa Blanca, el viernes (08.08.2025).

Washington consideró "histórico" el pacto entre las exrepúblicas soviéticas, que estuvieron enfrentadas por más de 40 años.Los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron el viernes (08.08.2025) en la Casa Blanca un acuerdo auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur.

"Armenia y Azerbaiyán se comprometen a detener todos los combates para siempre, abrir el comercio, los viajes y las relaciones diplomáticas, y respetar la soberanía y la integridad territorial del otro", dijo Trump, acompañado por el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

Según funcionarios de la Casa Blanca, se trata de una declaración conjunta que sienta las bases para un acuerdo de paz definitivo.

"Tendrán una muy buena relación", les auguró Trump. Y añadió: "Si no, llámenme y lo arreglaré".

El gobernante estadounidense firmó además acuerdos bilaterales con ambos países en materia de cooperación económica, desarrollo energético e infraestructura.

EE.UU. con derechos sobre corredor comercial

Uno de los puntos centrales del pacto es la creación de un corredor denominado Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP) - antes conocido como Corredor de Zanguezur-, de unos 43 kilómetros de extensión a través de territorio armenio.

Este corredor conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, permitiendo el tránsito comercial sin obstáculos. Aunque el control legal del territorio seguirá en manos de Armenia, Estados Unidos tendrá los derechos de desarrollo sobre esta ruta estratégica.

Las exrepúblicas soviéticas de Armenia y Azerbaiyán han estado enfrentadas desde finales de la década de 1980, cuando Nagorno Karabaj —una región azerbaiyana con una población mayoritariamente armenia— se separó de Azerbaiyán con el apoyo de Armenia.

Las conversaciones para el arreglo del duradero conflicto se iniciaron en 1994, después de la firma de un alto el fuego entre Armenia y Azerbaiyán tras la Primera Guerra de Nagorno Karabaj. Durante casi 30 años hubo varios intentos de acercamiento, todos infructuosos.

Tras la Segunda Guerra de Nagorno Karabaj, que cumple cinco años este septiembre, las partes reanudaron sus conversaciones en un aparente intento de solucionar de una vez por todas el conflicto más antiguo de la extinta URSS.

gs (afp, efe)