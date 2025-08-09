Así se supo que el ultrasecreto Club 51 dio un regalo ilegal a Sergio Gutiérrez Luna

El acceso a eventos de lujo contrasta con los principios de austeridad que deben regir el servicio público.

En los últimos días la diputada federal sonorense Diana Karina Barreras (conocida por el apodo de “Dato Protegido”) Samaniego y su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, han generado controversia debido a la exposición de un estilo de vida lujoso, reflejado en sus artículos de vestimenta y eventos exclusivos.

Ahora, una nueva investigación muestra que Gutiérrez Luna recibió dos dádivas de un club exclusivo llamado Club51, lo que podría violar algunas normativas mexicanas.

¿Cortesías para Gutiérrez Luna?

En una entrevista, Gutiérrez Luna recibió dos invitaciones a un evento de la F1, donde el precio de la entrada costaba 8,500 dólares. Además de detallar que fueron cortesías, el Club 51 lo confirmó por X.

“Club 51 ha contado por 3 años una suite en la F1 en la CDMX. El evento se realiza para vincular a sus miembros y cada año otorgamos cortesías a diferentes personalidades. En la edición de 2024 ofrecimos 2 cortesías al Dip Sergio Gutiérrez Luna entre otros”, declaró.

Sin embargo, el post fue eliminado momentos después, e incluso ahora la cuenta personal en X del Club 51 ya no es visible, lo que causó mas sospechas en torno a las entradas exclusivas.

¿Por qué es ilegal y qué leyes se violan?

La entrega de cortesías al diputado Sergio Gutiérrez Luna por parte de Club 51 podría constituir una violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), específicamente al artículo 7. Esta norma prohíbe expresamente que los servidores públicos acepten regalos, dádivas u obsequios que deriven de su cargo.

Dicho artículo establece que los funcionarios deben conducirse con rectitud y evitar cualquier beneficio que implique un posible conflicto de interés o ventaja personal. Recibir boletos con un valor estimado de 8,500 dólares cada uno representa un beneficio económico significativo.

Además, la norma exige que los servidores públicos mantengan su imparcialidad, sin permitir que intereses privados afecten sus decisiones o comprometan su objetividad.