Crédito Fonacot al alcance de más trabajadoras y trabajadores

Se deposita directamente en la cuenta bancaria de los solicitantes, por lo que puede ser utilizado en lo que necesiten

Para apoyar a más trabajadoras y trabajadores con un financiamiento que puede ser utilizado en lo que se requiera, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), firmó convenios de difusión con el Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco A.C. y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Colima.

En gira por ambos estados, el Coordinador General Comercial de Fonacot, Salvador Gazca Herrera, señaló que actualmente el Crédito Fonacot es el más barato del mercado, seguro, de fácil acceso y puede ser utilizado en lo que las y los trabajadores necesiten, pagando a plazos de acuerdo a sus posibilidades.

Por ello, destacó que la firma de convenios con organizaciones empresariales es un paso más para contribuir que las personas trabajadoras de nuestro país gocen de su derecho al crédito y sobre todo que éste, represente un verdadero impulso para su bienestar y el de su familia.

“En los últimos años en Fonacot hemos realizado un gran esfuerzo para facilitar que las y los trabajadores obtengan las mejores condiciones de crédito. Ofrecemos la tasa de interés más baja respecto a otros financiamientos con descuento vía nómina, hemos simplificado los trámites y flexibilizado los requisitos”, apuntó.

Gazca Herrera detalló que otra ventaja del Crédito Fonacot es que al ser depositado directamente en la cuenta de banco de las y los acreditados, éste puede invertirse en lo que necesiten como pago de colegiaturas, compra de útiles escolares y uniformes, a propósito del regreso a clases.

“Sabemos que es una temporada de gastos fuertes para los padres y madres de familia, por eso es importante que sepan que el Crédito Fonacot está disponible para apoyarlos. Estamos listos para recibirlos en cualquiera de las más de 100 sucursales con las que contamos en todo el país”, añadió

Finalmente, recordó que las y los interesados en tramitar un crédito deberán agendar una cita en la sucursal de su preferencia y acudir con la documentación necesaria. En caso de dudas podrán ingresar al portal www.fonacot.gob.mx o llamar al 55 88 74 74 74.