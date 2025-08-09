Exalumnas de secundaria en Centro Histórico protestan contra nuevo punto cannábico

Protestas señalan que plantón cannábico frente a secundaria no es ambiente seguro ni adecuado para adolescentes en formación.

La reubicación de los puntos de consumo tolerado de marihuana en las colonias Centro y Guerrero, aprobada por el gobierno de la Ciudad de México, ha generado controversia entre residentes y exalumnos de escuelas cercanas.

En particular, el nuevo plantón cannábico instalado en la Plaza de la Concepción, en la calle Belisario Domínguez, frente a la Escuela Secundaria Diurna N°11 “Adriana García Corral”, ha sido una problemática para exalumnas, padres de familia y actuales administradoras de la página de Facebook de la secundaria, quienes consideran que este espacio pone en riesgo a los estudiantes.

Testimonio de una exalumna: “No es seguro para los adolescentes”

Alejandra Escobar, exalumna de la secundaria, compartió su testimonio con Publimetro, expresando su preocupación tras visitar el nuevo punto cannábico:

“Vine a dar una vuelta para ver cómo está la situación, porque hoy es la supuesta inauguración de dos plantones. Solo hay ocho policías cuidando la zona, no hay patrullas, hay muchísimo ruido con bocinas gigantes y un olor muy fuerte a marihuana. Lo peor es que hay muchos adolescentes consumiendo ahí. Queremos mostrar la realidad de lo que está pasando, no como lo plantea el gobierno. Esto no es seguro para los alumnos de las escuelas”.

Las exalumnas de la secundaria, argumentan que la cercanía del plantón con la escuela representa un riesgo para los estudiantes. “Nuestra prioridad es la seguridad de los alumnos. Este plantón está justo frente a la secundaria, y el ambiente no es adecuado para un espacio educativo. Queremos que las autoridades reconsideren esta ubicación”, declararon para Publimetro.

Contexto de la reubicación

El gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con colectivos cannábicos, reubicó los puntos de consumo tolerado de marihuana desde la Plaza de la Información (cerca del Metro Hidalgo) y las inmediaciones del Museo de Memoria y Tolerancia hacia dos nuevos sitios: la Plaza de la Concepción, en la colonia Centro, y un segundo punto en la colonia Guerrero.

La medida busca regular el consumo en espacios controlados, pero ha generado críticas por la falta de vigilancia y el impacto en zonas escolares.

Las exalumnas exigen una mayor presencia policial en la zona, así como un diálogo con las autoridades para evaluar la reubicación del plantón a un lugar alejado de escuelas.