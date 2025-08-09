Famosa mezquita-catedral de Córdoba, a salvo tras incendio

Los bomberos españoles lograron controlar el fuego en el histórico monumento, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y visitado por más de dos millones de personas cada año.La mezquita de Córdoba "está a salvo", dijo la noche del viernes (08.08.2025) el alcalde de esta ciudad de España, José María Bellido, después del incendio ya extinguido que afectó a una parte del histórico monumento y que hizo temer una destrucción como la que sufrió la catedral de Notre-Dame de París.

"El fuego está controlado, el monumento está a salvo", dijo Bellido a la radio Cadena Ser, asegurando que sí hubo daños ocasionados por el fuego al edificio, pero "no va a ser una catástrofe".

Poco después, Bellido escribió en la red social X que el incendio había sido "extinguido".

El daño, prosiguió Bellido en Cadena Ser, "va a ser terrible, porque todo lo que arda en un monumento como la mezquita es terrible, y todo el daño es horroroso, pero no va a ser una catástrofe", insistió el alcalde.

El fuego, explicó, se originó en una capilla de la mezquita, reconvertida en templo cristiano tras la conquista cristiana de la ciudad en el siglo XIII.

En esa capilla hay "material de limpieza, material audiovisual, todo tipo de material y parece que ha podido ser cualquier batería o un contacto eléctrico, pues que haya producido un primer chispazo" que habría originado el incendio.

De ahí, "se ha extendido a parte de la cubierta de las bóvedas y no ha pasado de esa capilla", aseguró el edil, que dijo que la evaluación exacta de los daños se hará en cuanto se consuman totalmente las llamas.

El incendio se declaró poco después de las 21h00 (19h00 GMT) en este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y visitado por más de dos millones de personas cada año, el testimonio más notable, junto a la Alhambra de Granada, de la presencia musulmana en España.

Apenas había empezado el incendio, ya circulaban numerosos videos en redes sociales mostrando el fuego alzándose por encima de una parte de los muros del templo, en escenas que recordaron al inicio del incendio que arrasó la catedral de Notre-Dame en París en 2019, y que hicieron temer un desenlace similar.

gs (afp, ap)