Fernández Noroña sorprende en sala VIP del aeropuerto con viaje de lujo y escoltas oficiales

Este viernes 8 de agosto de 2025, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores de México, y conocido por sus posturas críticas hacia el gasto público y la austeridad, sorprendió nuevamente al reaparecer en la sala VIP del aeropuerto, previo a emprender un viaje sin que se haya revelado el destino.

Lo que llamó la atención no solo fue su presencia en un espacio exclusivo reservado para clientes premium, sino también la llegada del político acompañado por un convoy que incluía dos camionetas Suburban y una patrulla de la Guardia Nacional según las imágenes difundidas en la red social X por el usuario Gonzalo Oliveros.

Noroña reaparece en sala VIP del aeropuerto

En tres imágenes difundidas en la red social X por el usuario Gonzalo Oliveros, se observa a Fernández Noroña muy sonriente junto a otras tres personas. El diputado vestía una chamarra azul marino, camisa guinda y pantalón de mezclilla, y llevaba consigo una maleta de viaje.

Oliveros aseguró que Noroña llegó al aeropuerto escoltado por elementos de la Guardia Nacional y que arribó en dos camionetas Suburban, aunque no publicó pruebas que respalden dichas afirmaciones. Tampoco se puede ver al legislador descendiendo de las camionetas en las imágenes compartidas.

Fernández Noroña sorprende en sala VIP del aeropuerto (@goliveros)

Este nuevo viaje de lujo se suma a una serie de traslados internacionales del diputado que han sido objeto de polémica en los últimos meses, incluyendo vuelos en business class y hospedajes exclusivos, que ponen en el foco la coherencia entre la austeridad proclamada y su vida personal.

La supuesta presencia de elementos de la Guardia Nacional como escoltas también abre el debate sobre el uso de recursos públicos para la protección de funcionarios con perfiles polémicos y cuestionados en la opinión pública.

Hasta el momento, Fernández Noroña no ha emitido una declaración oficial sobre este viaje ni sobre el operativo de seguridad que supuestamente lo acompañó, mientras la polémica en torno a su figura política y estilo de vida sigue en aumento.