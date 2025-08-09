Filtran caso explosivo que indagaba el delegado de la FGR antes de su ejecución en Reynosa

A solo días del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, salió a la luz que investigaba un caso de alto riesgo que implicaba a una de las figuras más relevantes del Poder Judicial estatal.

De acuerdo con documentos oficiales filtrados y revelados por la periodista Azucena Uresti, Vásquez Reyna llevaba una carpeta de investigación contra Tania Gisela Contreras López, recientemente electa presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas. La indagatoria contemplaba posibles delitos de asociación delictuosa y tráfico de influencias, según se detalla en oficios emitidos por la propia FGR el 29 de mayo de 2025.

Investigación de Ernesto Cuitláhuac Vásquez (Azucena Uresti)

Documentos filtrados que revelan investigación de Cuitláhuac Reyna contra Tania Gisela

En los oficios —suscritos por distintas células de investigación de la FGR en Reynosa— se confirma que la Agencia Séptima Investigadora registraba la carpeta FED/TAMP/REV/0000954/2025, iniciada el 26 de abril de 2025, por el delito de asociación delictuosa. La denuncia fue presentada por el director jurídico del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, Jesús Gustavo García Rodríguez, contra Contreras López y otras personas.

Otro expediente, con folio FED/TAMP/REV/0000143/2025, iniciado el 6 de mayo de 2025, la vinculaba con presuntas irregularidades en el manejo de cuotas y contribuciones, tipificadas como contrabando previsto en el Código Fiscal de la Federación.

Un asesinato que apunta a un contexto de alto riesgo

Vásquez Reyna fue asesinado el pasado 4 de agosto en Reynosa, en un ataque armado que incluyó el uso de granadas contra su vehículo oficial. La FGR sostiene que el atentado fue perpetrado por integrantes de la facción “Los Metros” del Cártel del Golfo, grupo que también estaría involucrado en robo de combustible y otras actividades ilícitas en la región.

La filtración de estos documentos agrega una nueva dimensión al caso, ya que apunta a que el delegado investigaba asuntos que podían incomodar a actores con fuerte peso político y judicial en Tamaulipas.

Tania Contreras le responde a Azucena Uresti

Tania Contreras aclara que el documento difundido corresponde a una denuncia presentada por el presidente del PAN en Tamaulipas durante su campaña, pero la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal por falta de pruebas. Por ello, pide a Azucena Uresti rectificar la información y verificar las fuentes, recordando que la verdad es una responsabilidad.

Las autoridades federales mantienen abiertas las indagatorias tanto por el asesinato de Vásquez Reyna como por las carpetas en curso que él encabezaba.