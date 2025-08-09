Filtran video del fatal accidente del hijo del exgobernador de Aguascalientes

El estado de Aguascalientes se encuentra de luto luego de que la noche del viernes 8 de agosto se dio a conocer el deceso de Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador.

La noticia fue dada a conocer por medios locales que reportaron que al accidente ocurrió la tarde del viernes 8 de agosto cuando Luis Armando circulaba en la maxipista León - Lagos de Moreno.

En el fuerte accidente también perdió la vida la prometida del arquitecto Luis Armando Reynoso López, mientras que el chofer que los trasladaba fue llevado en helicóptero al hospital.

Filtran video del fatal accidente en el que murió el hijo del exgobernador de Aguascalientes

Ahora se han filtrado nuevos detalles del accidente, fue el periodista José Luis Morales quien dio a conocer un video del fatídico accidente.

“La camioneta salió de la autopista León–Aguascalientes y terminó destrozada a un costado del km 85″, escribió.

Y agregó: “Así el lugar donde ocurrieron los hechos que dejaron sin vida a Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes, y a su prometida”.

El comunicador también informó que al accidente ocurrió aparentemente por la lluvia y porque la camioneta iba a exceso de velocidad.

Hijo del exgobernador de Aguascalientes fue trasladado en helicóptero

En otro tuit, el periodista informó que un helicóptero Fuerza 1 trasladó a los heridos al Hospital Hidalgo, sin embargo Luis Armando Reynoso López y su prometida perdieron la vida.

Mientras que el chofer identificado como Miguel González, se encuentra gravemente herido.

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial acerca del accidente.