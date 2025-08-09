Impactantes videos: el fuego se apodera de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Un incendio se declaró la noche de este viernes en la histórica Mezquita-Catedral de Córdoba, España. El fuego, que inició poco después de las 21:00 horas, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y obligó a cerrar el acceso al monumento.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo las llamas se elevan y se expanden hacia el cielo, generando una densa humareda visible desde varios puntos cercanos.

El fuego en el Patio de los Naranjos

De acuerdo con medios españoles, las llamas comenzaron en el Patio de los Naranjos, junto a la Puerta de San José, en la zona cercana a la calle Magistral González Francés. Columnas de humo eran visibles desde varios puntos de la ciudad.

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio podría haberse originado en una barredora automática utilizada para labores de limpieza en el interior del recinto. Las llamas se expanden mientras los cuerpos de emergencia arribaron a la Mezquita-Catedral.

Sin personas heridas tras el incendio de Mezquita-Catedral de Córdoba

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), así como elementos de la Policía Local y Nacional, acudieron al lugar para sofocar las llamas. La zona fue desalojada y no se reportan personas heridas ni atrapadas.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, comenzó su construcción en el año 784 y, tras la conquista cristiana de 1236, se convirtió en un singular templo que fusiona arquitectura islámica y cristiana.

La situación sigue en desarrollo y se esperan más detalles sobre la magnitud de los daños y las causas exactas del incendio debido a que videos en redes muestran el humo blanco salir desde el interior ante el asombro de los testigos en el lugar.