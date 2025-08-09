La histórica mezquita de Córdoba reabre tras incendio

El techo de la capilla afectada se derrumbó, pero el resto del monumento puede ser visitado con normalidad.La famosa mezquita-catedral de Córdoba, en el sur de España, reabrió al público este sábado (09.08.2025), un día después de que se viera afectada por un incendio que fue rápidamente controlado por los bomberos, informó un portavoz.

El lugar, un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y visitado por más de dos millones de personas, abrió sus puertas a las 10:00 y cerrará a las 19:00, en su horario habitual, con solo la zona donde se produjo el incendio cerrada al público, informó el vocero por teléfono a AFP.

Un techo derrumbado

Según destaca la prensa española, el techo de la capilla afectada, utilizada como almacén, colapsó hoy. "Esa capilla no tiene ningún valor patrimonial", declaró a El País el canónigo del Cabildo que gestiona el edificio, José Juan Jiménes Güeto. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ya adelantó, en declaraciones recogidas por el diario ABC, que aunque el fuego "no va a ser una catástrofe", sí que "ha habido daños".

El incendio se declaró el viernes poco después de las 21:00 en una capilla de la mezquita, reconvertida en templo cristiano tras la conquista cristiana de la ciudad en el siglo XIII. Apenas había empezado el incendio y ya circulaban numerosos videos en redes sociales mostrando el fuego alzándose por encima de una parte de los muros del templo, en escenas que recordaron al inicio del incendio que arrasó la catedral de Notre-Dame en París en 2019, reabierta en diciembre pasado, y que hicieron temer un desenlace similar.

En 2001, un pequeño incendio ya había dañado el monumento y, en particular, veinticinco documentos antiguos que se encontraban en la sala de archivos de los consejos de la catedral. Desde 2017 el monumento tiene un protocolo de prevención y emergencias contra incendios.

lgc (afp, abc)