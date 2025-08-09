Líneas del Metro CDMX colapsadas hoy: busca alternativas

Metro con problemas de saturación de pasajeros

Este día, la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha presentado fuertes demoras debido a la mala circulación de trenes, lo que ha provocado retrasos para que los usuarios arriben a sus destinos.

Respecto a esto, el STC informó que los retrasos se deben a la alta demanda de pasajeros, por lo que los exhortó a permitir el libre cierre de puertas, además de permitir que otros usuarios desciendan de las unidades para que los demás puedan ingresar.

Avance del Metro CDMX:

Línea 1: Máxima demanda de pasajeros desde Pantitlán, busca alternativas.

Tiempo de espera de 7-8 minutos

Alta demanda en Pantitlán, Balderas, Candelaria, Gómez Farías, Pino Suárez.

Línea 2: Alta demanda de usuarios sin que se reporten averías

Tiempo de espera de 8 minutos

La estación Zócalo/Tenochtitlan está abierta.

Línea 3: Retrasos generalizados en la línea con problemas de avance y alta demanda.

Tiempo de espera de 10 minutos

Estaciones con alta demanda: Hidalgo, Indios Verdes, Balderas, Zapata.

Se hizo revisión de tren y provocó más retrasos

Línea 4: Alta demanda de pasajeros, pero sin problemas en la línea.

Tiempo de espera de 6 minutos

Línea 5: Problemas para el acceso a los andenes debido a la alta demanda en Pantitlán.

Tiempo de espera de 7-10 minutos

Línea 6: Alta demanda pero sin problemas en el avance de trenes.

Tiempo de espera de 7 minutos

Línea 7: Problemas en el avance de trenes, busca alternativas.

Tiempo de espera de 7 minutos.

Línea 8: Máxima demanda de pasajeros, pero sin averías en la línea.

Tiempo de espera 7 minutos

Línea 9: Máxima demanda de pasajeros en Pantitlán, Puebla, Chabacano, hay problemas en el acceso a los andenes.

Tiempo de espera de 7-10 minutos.

Línea 12: Retrasos de hasta 10 minutos, busca alternativas.

Tiempo de espera de 10 minutos

Detección de trenes entre estaciones

Línea A: Alta demanda de pasajeros, y lento avance de trenes.

Saturación en La Paz, Acatitla, Pantitlán y Tepalcates

Tiempo de espera de 7-9 minutos

Busca altrernativas

Línea B: Retrasos en la línea. Problemas de avance de trenes y máxima saturación de pasajeros.