Líneas del Metro CDMX colapsadas hoy: busca alternativas

Este día, la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha presentado fuertes demoras debido a la mala circulación de trenes, lo que ha provocado retrasos para que los usuarios arriben a sus destinos.
Respecto a esto, el STC informó que los retrasos se deben a la alta demanda de pasajeros, por lo que los exhortó a permitir el libre cierre de puertas, además de permitir que otros usuarios desciendan de las unidades para que los demás puedan ingresar.
Avance del Metro CDMX:
Línea 1: Máxima demanda de pasajeros desde Pantitlán, busca alternativas.
- Tiempo de espera de 7-8 minutos
- Alta demanda en Pantitlán, Balderas, Candelaria, Gómez Farías, Pino Suárez.
Línea 2: Alta demanda de usuarios sin que se reporten averías
- Tiempo de espera de 8 minutos
- La estación Zócalo/Tenochtitlan está abierta.
Línea 3: Retrasos generalizados en la línea con problemas de avance y alta demanda.
- Tiempo de espera de 10 minutos
- Estaciones con alta demanda: Hidalgo, Indios Verdes, Balderas, Zapata.
- Se hizo revisión de tren y provocó más retrasos
Línea 4: Alta demanda de pasajeros, pero sin problemas en la línea.
- Tiempo de espera de 6 minutos
Línea 5: Problemas para el acceso a los andenes debido a la alta demanda en Pantitlán.
- Tiempo de espera de 7-10 minutos
Línea 6: Alta demanda pero sin problemas en el avance de trenes.
- Tiempo de espera de 7 minutos
Línea 7: Problemas en el avance de trenes, busca alternativas.
- Tiempo de espera de 7 minutos.
Línea 8: Máxima demanda de pasajeros, pero sin averías en la línea.
- Tiempo de espera 7 minutos
Línea 9: Máxima demanda de pasajeros en Pantitlán, Puebla, Chabacano, hay problemas en el acceso a los andenes.
- Tiempo de espera de 7-10 minutos.
Línea 12: Retrasos de hasta 10 minutos, busca alternativas.
- Tiempo de espera de 10 minutos
- Detección de trenes entre estaciones
Línea A: Alta demanda de pasajeros, y lento avance de trenes.
- Saturación en La Paz, Acatitla, Pantitlán y Tepalcates
- Tiempo de espera de 7-9 minutos
- Busca altrernativas
Línea B: Retrasos en la línea. Problemas de avance de trenes y máxima saturación de pasajeros.
- Tiempo de espera de 10 minutos