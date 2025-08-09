¿Lo sentiste? Sismológico reporta sismo: esta fue la magnitud del temblor

Este viernes 8 de agosto de 2025, a las 11:16 horas, se registró un sismo con una magnitud de 4.0 en la escala de Richter, localizado a 46 kilómetros al sur de San Marcos, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro del temblor se ubicó en las coordenadas 16.37 de latitud y -99.37 de longitud, con una profundidad focal de 7 kilómetros.

Sismo de 4.0 sacude el sur de Guerrero

El sismo fue detectado a poca profundidad, lo que podría aumentar la percepción del movimiento en las zonas cercanas al epicentro, aunque hasta el momento no se han reportado daños ni lesionados.

San Marcos y municipios aledaños podrían haber sentido con mayor intensidad el temblor, mientras que en otras partes del estado y regiones cercanas el movimiento fue leve o imperceptible.

Las autoridades locales y el SSN mantienen la vigilancia para detectar posibles réplicas y exhortan a la población a seguir las recomendaciones de seguridad en caso de sismos.

¿Se sintió el sismo en CDMX?

Las autoridades de la capital mexicana no han anunciado que el sismo detectado en el Sur de San Marcos tuviera afectaciones en la CDMX, y los usuarios en redes sociales no ha referido sentir el movimiento.

Por el momento tampoco se han reportado daños materiales ni en Guerrero, ni en la CDMX, además de que no se han confirmado víctimas tras este sismo mañanero; sin embargo, se exhorta a la población mantenerse alerta tras posibles réplicas.