Macron: "Futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos"

El presidente de Francia conversó con su par ucraniano y abogó por un rol más activo de Europa en las negociaciones de paz que podrían surgir del encuentro Trump-Putin del próximo viernes.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo este sábado (09.08.2025) una conversación con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, tras la cual aseguró que "el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos", en respuesta a la reunión que mantendrán el presidente de Estados Unidos y el líder de Rusia el próximo 15 de agosto en Alaska, sin la participación de Kiev.

"El futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos que luchan por su libertad y su seguridad desde hace casi tres años. Los europeos también obligatoriamente son parte de la solución porque de ello depende su seguridad", aseguró en la red social X (Twitter) Macron, que también mantuvo contactos con los jefes de Gobierno de Alemania, Friedrich Merz, y Reino Unido, Keir Starmer.

Estas conversaciones se producen después de que Washington y Moscú anunciaran un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin el próximo viernes en Alaska para avanzar sobre un acuerdo de paz sobre Ucrania que Zelenski se ha apresurado a decir que no aceptará si conlleva cesiones territoriales, como deslizó el viernes Trump al señalar que para alcanzar la paz tendría que haber intercambios territoriales.

Soberanía e independencia

Emmanuel Macron reiteró que Europa debe "trabajar con un espíritu de unidad apoyándose en las labores lanzadas en el marco de la 'coalición de voluntarios'" que él mismo impulsó hace unos meses para preparar la vigilancia de un eventual acuerdo de paz. "Seguiré coordinándome estrechamente con el presidente Zelenski y con nuestros socios europeos", señaló el presidente francés.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también mantuvo una conversación con Zelenski en la que le expresó su "pleno apoyo" y abogó por "una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania".

Según el diario The Wall Street Journal, Putin busca obtener el control total de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, además de la Crimea ucraniana ocupada ilegalmente desde 2014, como condiciones para poner término a su agresión. Esto es firmemente rechazado por Volodimir Zelenski, que aboga por el respeto de las fronteras ucranianas y, por ende, por la retirada de los invasores.

DZC (EFE, AFP, dpa)