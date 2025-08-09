Muere Jim Lovell, el astronauta que dijo: “Houston, tenemos un problema”

El mundo de la exploración espacial despide a una de sus figuras más emblemáticas. Jim Lovell, comandante de la misión Apollo 13 y veterano de cuatro vuelos espaciales, falleció el 7 de agosto de 2025 en Lake Forest, Illinois, a los 97 años.

Su vida, marcada por el liderazgo, la resiliencia y la innovación, dejó una huella profunda en la historia de la NASA. Lovell acumuló 715 horas en el espacio, un récord que se mantuvo hasta la era Skylab.

Jim Lovell, un legado de valentía y exploración

“Estamos tristes por el fallecimiento de Jim Lovell, comandante del Apolo 13 y veterano de cuatro vuelos espaciales. La vida y la obra de Lovell inspiraron a millones”, escribieron en último post en X de la NASA.

Lovell fue seleccionado como astronauta en 1962 y participó en las misiones Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 y Apollo 13. En Apollo 8, junto a Frank Borman y William Anders, protagonizó el primer vuelo tripulado en orbitar la Luna y el primero en despegar con el cohete Saturn V, consolidando el camino hacia el alunizaje.

En Apollo 13, su liderazgo bajo presión fue determinante para salvar a la tripulación tras la explosión de un tanque de oxígeno que obligó a cancelar el alunizaje. Lovell y sus compañeros improvisaron soluciones técnicas junto con el control de misión para convertir el módulo lunar en una “nave de rescate” y regresar con vida a la Tierra.

Aunque la frase “Houston, tenemos un problema” se atribuye popularmente a Lovell, en realidad fue pronunciada primero por Jack Swigert. Lovell la repitió inmediatamente después, convirtiéndose en parte de la historia.

Apodado “Smilin’ Jim” por su carisma, también sirvió como piloto y oficial de la Marina de Estados Unidos. Tras su retiro en 1973, dirigió la compañía Bay-Houston Towing Company, llegando a ser presidente y director ejecutivo.