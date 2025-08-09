¿¡Qué es eso!? Graban fantasma con rostro aterrador en lavado automático de autos

Captan supuesto fantasma en autolavado de Japón: su rostro en el asiento trasero aterra a miles.

Un video filmado en Japón ha despertado la preocupación entre los entusiastas del misterio y lo paranormal. Las escenas presentan lo que parece ser una operación rutinaria en un lavadero automático, hasta que de repente, una sombra parecida a la silueta de una persona surge en el asiento trasero del coche.

El contenido fue publicado por medios locales y se volvió viral gracias a El Heraldo de México, generando gran conmoción en las redes sociales debido a la inquietante figura que muchos han calificado como un “fantasma con mirada perturbadora”.

De acuerdo con informes, las cámaras del mismo autolavado capturaron el incidente, y el conductor afirma que estaba solo cuando ocurrió.

¿Qué se ve exactamente en el video del supuesto fantasma?

En el video, que tiene una duración de solo unos segundos, se puede ver cómo el vehículo ingresa al túnel del autolavado. A medida que las escobillas limpian el exterior, una figura semitransparente se manifiesta en la parte trasera, justo detrás del asiento del conductor. El rostro parece deslucido y sus ojos parecen dirigidos hacia la cámara interna.

Si bien algunos usuarios sugieren que podría ser un reflejo o hasta un efecto manipulado, otros creen que la imagen es tan nítida que descartan un fallo técnico o una ilusión óptica.

¿Qué han dicho medios y expertos sobre este tipo de fenómenos?

No es la primera vez que se documentan “manifestaciones” en espacios cerrados y tecnológicos, tales como elevadores o aparcamientos. Expertos en fenómenos paranormales indican que estos contextos pueden intensificar los efectos visuales. Asimismo, mencionan que algunas entidades podrían hacerse presentes durante momentos de energía estática o cuando hay estrés electromagnético.

Mientras tanto, el video continúa sumando vistas, generando opiniones divididas entre aquellos que dudan y quienes creen.