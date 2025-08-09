Uribe Turbay, en condición crítica tras reversión en su estado clínico

El senador colombiano, víctima de un atentado el pasado 7 de junio, había mostrado progresos en las últimas semanas. “Su pronóstico es reservado”, dice el más reciente parte médico.El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, sufrió una hemorragia en el sistema nervioso y su condición de salud es "crítica", informó este sábado (09.08.2025) la Fundación Santa Fe de Bogotá, la clínica donde está ingresado desde hace más de dos meses.

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", dijo la Fundación en un parte médico. "Se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado", agregó el documento.

En este contexto clínico, Uribe Turbay "ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente", añadió la información médica. El político fue sometido el pasado 16 de julio a otra cirugía, de la que salió "bien", según informó en esa ocasión su esposa, María Claudia Tarazona.

¿Disidencia de las FARC involucrada?

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido de derecha Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia. Por ese atentado hay seis personas privadas de la libertad, entre ellas el autor material, un adolescente de quince años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos con la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado. Esta semana el director de la policía colombiana, Carlos Fernando Triana, dijo que "muy seguramente la Segunda Marquetelia", una disidencia guerrillera fundada por el histórico líder de las FARC Iván Márquez, está detrás de la planeación del ataque.

