Derrumbes y heridos deja fuerte sismo en Turquía

Al menos una decena de edificios colapsó tras un terremoto de magnitud 6,1. Cuatro personas fueron rescatadas de entre los escombros, mientras las autoridades monitorean la situación.Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo (10.08.2025) la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, causando un número no determinado de heridos y al menos una decena de edificios colapsados. El sismo se produjo a las 19:53 hora local, con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

"Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un edificio derrumbado y estamos intentando llegar a dos. La farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares", declaró a la prensa el alcalde de la ciudad de Sindirgi, Serkan Sak.

"Edificios y mezquitas quedaron destruidos, pero no tenemos reportes de pérdidas de vidas”, agregó el funcionario. El sismo se sintió en un amplio radio que incluye grandes ciudades como Estambul (situada a más de 200 kilómetros de distancia), Esmirna, Bursa y Kocaeli, y en solo una hora se registraron seis réplicas de magnitud superior a 4, elevando la preocupación de la ciudadanía.

No hay reportes de fallecidos

El ministro de Salud, Kemal Memişoğlu, escribió en la plataforma X (Twitter) que cuatro personas estaban en un hospital, pero ninguna corría peligro. "Nuestra esperanza es salir de esto sin pérdidas de vidas”, apuntó Ahmet Akin, alcalde de Balikesir, otra urbe afectada. El presidente Recep Tayyip Erdogan, en tanto, emitió un comunicado deseando rápida recuperación a los heridos. "Que Dios proteja a nuestro país de los desastres”, escribió también en X.

"AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto, que también se sintió en Estambul y las provincias circundantes", indicó el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, en un breve comunicado publicado en redes sociales. "Estamos monitoreando la evolución del estado de cosas de forma continua", añadió.

El canal de noticias NTV dijo que en muchas ciudades la gente salió a las calles en pánico. Las autoridades, en tanto, llamaron a las personas a no ingresar a los edificios colapsados.

DZC (EFE, Hurriyet Daily News, AFP)