¿Hay servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlan del Metro CDMX hoy?

El STC informó sobre varios problemas en el avance de trenes hoy, por lo que te recomendamos buscar alternativas

Por Daniel Soto

La cuenta oficial del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en X informó este día sobre diversas incidencias en el servicio, entre ellas la descompostura de un tren en la Línea 12 y la reapertura de la estación Zócalo/Tenochtitlan.

En cuanto al resto de las líneas, se han reportado retrasos por fallas en el funcionamiento de algunos trenes. Además, en las Líneas A, 3 y 2 se registra una alta afluencia de pasajeros.

Estatus del Metro CDMX:

Línea 1: Buen avance de trenes, y alta demanda en Pantitlán.

  • Tiempo de espera de 6 minutos

Línea 2: No hay reportes de retraso ni averías, buen método de transporte hoy

  • Tiempo de espera de 5 minutos
  • La estación Zócalo/Tenochtitlan está abierta.

Línea 3: Buen avance, aunque los trenes se detienen entre estaciones.

  • Tiempo de espera de 6 minutos
  • Estaciones con alta demanda: Hidalgo, Indios Verdes, Balderas, Zapata y Guerrero.

Línea 4: Baja demanda de pasajeros, y sin problemas en la línea.

  • Tiempo de espera de 5 minutos

Línea 5: Buen avance de trenes, y sin averías.

  • Tiempo de espera de 6 minutos

Línea 6: Sin reportes de averías, ni retrasos.

  • Tiempo de espera de 6 minutos

Línea 7: Buen método de transporte hoy, no se reportan averías.

  • Tiempo de espera de 6 minutos.

Línea 8: Alta demanda de pasajeros, pero sin averías en la línea.

  • Tiempo de espera 7 minutos

Línea 9: Alta demanda de pasajeros en Pantitlán, Puebla, Chabacano, pero no hay problemas en el avance de trenes.

  • Tiempo de espera de 6 minutos.

Línea 12: Retrasos de hasta 10 minutos, busca alternativas.

  • Tiempo de espera de 10 minutos
  • Detección de trenes entre estaciones
  • Hubo retiro de tren

Línea A: Alta demanda de pasajeros, y lento avance de trenes.

  • Tiempo de espera de 6 minutos

Línea B: Buen avance y sin reportes de afectaciones en el servicio.

  • Tiempo de espera de 6 minutos
