¿Hay servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlan del Metro CDMX hoy?

La cuenta oficial del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en X informó este día sobre diversas incidencias en el servicio, entre ellas la descompostura de un tren en la Línea 12 y la reapertura de la estación Zócalo/Tenochtitlan.
En cuanto al resto de las líneas, se han reportado retrasos por fallas en el funcionamiento de algunos trenes. Además, en las Líneas A, 3 y 2 se registra una alta afluencia de pasajeros.
Estatus del Metro CDMX:
Línea 1: Buen avance de trenes, y alta demanda en Pantitlán.
- Tiempo de espera de 6 minutos
Línea 2: No hay reportes de retraso ni averías, buen método de transporte hoy
- Tiempo de espera de 5 minutos
- La estación Zócalo/Tenochtitlan está abierta.
Línea 3: Buen avance, aunque los trenes se detienen entre estaciones.
- Tiempo de espera de 6 minutos
- Estaciones con alta demanda: Hidalgo, Indios Verdes, Balderas, Zapata y Guerrero.
Línea 4: Baja demanda de pasajeros, y sin problemas en la línea.
- Tiempo de espera de 5 minutos
Línea 5: Buen avance de trenes, y sin averías.
- Tiempo de espera de 6 minutos
Línea 6: Sin reportes de averías, ni retrasos.
- Tiempo de espera de 6 minutos
Línea 7: Buen método de transporte hoy, no se reportan averías.
- Tiempo de espera de 6 minutos.
Línea 8: Alta demanda de pasajeros, pero sin averías en la línea.
- Tiempo de espera 7 minutos
Línea 9: Alta demanda de pasajeros en Pantitlán, Puebla, Chabacano, pero no hay problemas en el avance de trenes.
- Tiempo de espera de 6 minutos.
Línea 12: Retrasos de hasta 10 minutos, busca alternativas.
- Tiempo de espera de 10 minutos
- Detección de trenes entre estaciones
- Hubo retiro de tren
Línea A: Alta demanda de pasajeros, y lento avance de trenes.
- Tiempo de espera de 6 minutos
Línea B: Buen avance y sin reportes de afectaciones en el servicio.
- Tiempo de espera de 6 minutos