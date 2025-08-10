Invertirá Green Corridors 17 billones de dólares en zona del Puerto Colombia en Nuevo León

Laredo, Texas. — El Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el alcalde de Laredo, Texas, Víctor Treviño, y el Director Ejecutivo de Green Corridors, Mitch Carlson, para establecer un marco de colaboración en la creación de centros logísticos binacionales.

El evento tuvo lugar en Dolores Ranch, donde el mandatario estatal reconoció el apoyo de las autoridades estadounidenses para potenciar la zona fronteriza de Nuevo León.

“El alcalde ha estado apostando por el Puente Colombia. Hoy celebramos el 34 aniversario del puente; hace tres años sólo teníamos 800 cruces y ahora sumamos 10 mil. Pronto contaremos con más permisos, y estimo que para 2030 se incrementarán a 20 mil cruces,” afirmó García Sepúlveda.

Por su parte, Víctor Treviño destacó el compromiso para consolidar esta aduana como uno de los cruces principales hacia Estados Unidos.

El Memorándum establece la intención de coordinar esfuerzos e intercambiar información sobre planificación de infraestructura, facilitar el comercio y colaborar en el Sistema Inteligente de Transporte de Carga transfronterizo de Green Corridors, entre otros aspectos.

Después de la firma, la comitiva realizó un recorrido en helicóptero para conocer los desarrollos de Talise, Gateway Industrial Park y los proyectos asociados a la carretera TX 255.

El Proyecto Talise, ubicado en Laredo, representa una inversión estimada en 8 billones de dólares, abarcando 13 mil acres (52.6 kilómetros cuadrados), en la intersección de la I-35, US-83 y Texas 255.

Asimismo, el Gateway Industrial Park comprende un área de 3,300 acres (12.4 kilómetros cuadrados), localizado en la intersección de la I-35 y TX 255, al norte de Laredo.

En México, la empresa estadounidense establecerá su base de operaciones en el Interpuerto de Salinas Victoria, Nuevo León.

Con estos desarrollos, Green Corridors prevé una inversión total de 17 billones de dólares para fortalecer la logística y el comercio transfronterizo.

Finalmente, el Gobernador y su comitiva aterrizaron en el Wisdom Industrial Park en Laredo, donde fueron recibidos por el propietario del parque y sostuvieron una charla informal sobre futuros proyectos de inversión y desarrollo.