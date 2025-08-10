Líderes europeos afirman que paz en Ucrania no puede decidirse sin Kiev

La advertencia la realizaron tras conocerse el encuentro entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska el próximo 15 de agosto.Los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron este sábado (09.08.2025) un comunicado conjunto en el que advirtieron que el "camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Kiev".

El texto, firmado por Von der Leyen, junto a los mandatarios del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, llega días antes de la reunión prevista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska el próximo 15 de agosto para abordar un posible acuerdo que termine con la guerra en Ucrania.

"Las conversaciones fructíferas solo pueden tener lugar en un contexto de alto el fuego o de reducción de hostilidades. El camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania. Estamos comprometidos al principio de que las fronteras internacionales no deben ser cambiadas a la fuerza y la línea actual de contacto debería ser el punto inicial de las negociaciones", redactaron los líderes.

Afirmaron que "solo un enfoque que combina una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa" podrá poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

"Aplaudimos el trabajo del presidente (estadounidense, Donald) Trump por detener la masacre en Ucrania" y "estamos listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener nuestro sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania" así como "manteniendo e imponiendo medidas restrictivas contra la Federación Rusa", indicaron los líderes europeos en su declaración.

mg (efe, afp)