Pagos millonarios y empresas fantasma: el polémico expediente contra Sergio Gutiérrez Luna

La investigación coincide con recientes polémicas por su vínculo con el Club 51 y eventos de alto costo.

En medio de la controversia por su vida pública y su reciente relación con el exclusivo Club 51, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna enfrenta nuevas acusaciones documentadas.

La información incluye contratos millonarios, domicilios irregulares y proyectos no ejecutados, lo que reavivó el debate sobre el manejo de fondos públicos durante su gestión. El patrón descrito incluye adjudicaciones millonarias, proveedores fachada y proyectos inconclusos.

Filtran contratos millonarios de Gutierréz Luna

Una carpeta de investigación con número de expediente SON/HER/PGE/2017/503/00012, difundida por el periodista Jorge García Orozco, señala presunto desvío de recursos cuando el legislador fungió como Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora.

Entre los hallazgos se encuentran contratos otorgados a empresas que, según sus domicilios fiscales, carecían de capacidad operativa real. Business for Future S.A. de C.V., ubicada en una tienda de productos de belleza en Oaxaca, recibió 3.84 millones de pesos por análisis del sistema informativo.

Bunker Consulting Group S.C., con dirección en una vivienda en Monterrey, obtuvo 3.01 millones de pesos por estrategias de comunicación

Freyding Industrial S.A. de C.V., domiciliada en una papelería, recibió 33 millones para centros integrales que no fueron construidos.

Además, el propio Gutiérrez Luna habría autorizado pagos por 11 millones de pesos a su despacho, Gutiérrez Luna Abogados, y adquirió un láser topográfico por 3.53 millones, sin justificación para el proyecto.

Más allá de las acusaciones, el legislador también ha sido señalado por su estilo de vida. Recientemente fue investigado por su vínculo con el Club 51, un espacio privado en la Torre Mayor de la Ciudad de México, asociado a figuras de alto perfil político y empresarial.

La combinación de estos señalamientos refuerza la percepción pública de un contraste entre la austeridad pregonada y el acceso a entornos de lujo y poder reservados a una élite.