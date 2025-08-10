Policías aprietan, incomodan y tocan a joven que paseaba a su perrito en la Álvaro Obregón

En redes sociales se ha viralizado un video donde dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) interceptan a un joven que paseaba con su perrito por las calles de la Ciudad de México (CDMX).

En las imágenes, se observa al joven, quien se identifica en Instagram como vwkt, caminando con su perro de raza schnauzer por calles de la alcaldía Álvaro Obregón, cuando de repente dos policías lo amedrentan sin motivo aparente.

“No me estés tocando pinche puerco”

En el video que el joven publicó en sus redes sociales, se observa a uno de los policías con la mano en una parte de la cadera del joven, tocándolo e incomodándolo sin una orden judicial que justifique esta acción.

En la imagen se aprecia claramente cómo el agente de la SSC aprieta la mano en el cuerpo del joven y trata de llevarlo o acercarlo hacia una zona de su preferencia, probablemente hacia su patrulla oficial.

El joven, molesto por el trato, se queja y le dice: “¡Ah, ¿por qué me estás apretando? Deja de agarrarme y apretarme, no me estés tocando”, a lo que el agente responde: “Vente, hazte para acá, no me estés gritando amigo, hazte para acá”.

Los policías increparon al ciudadano argumentando que “no debe estar fumando”, lo que parece ser la justificación para acosar y molestar al joven que solo paseaba a su perrito.

Tras estos hechos, el joven agregó un texto en su video donde aseguró que los policías decían que él estaba fumando marihuana, razón que habrían usado para el acoso; sin embargo, él respondió: “¿Y yo de qué? No estoy fumando, hijo”.

Policías de la CDMX (VWKT)

Luego de estas acciones y de que le indicaran que “no les debe decir hijo”, los agentes se alejaron, pero el joven les gritó “pinche marrano asqueroso” mientras ellos se retiraban. Hasta el momento, la SSC no ha emitido ningún comunicado sobre lo ocurrido.