Sismo sacude México hoy; esta fue la magnitud del temblor y el epicentro

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo preliminar de magnitud 6.0 que ocurrió la tarde de este sábado 9 de agosto de 2025. El epicentro se ubicó a 117 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

El movimiento se registró a las 14:41 horas y, de acuerdo con las coordenadas oficiales (latitud 13.67 y longitud -92.47), se originó en la zona marítima del Pacífico, cerca de la frontera con Guatemala.

Autoridades descartan daños hasta el momento

Protección Civil de Chiapas informó que, tras el sismo, se activaron los protocolos de monitoreo y supervisión en la región costera, así como en municipios cercanos a la frontera sur. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicó que se mantiene vigilancia ante posibles réplicas, aunque no se considera que el evento represente riesgo de tsunami para la costa mexicana.

El SSN recordó que la ubicación de Chiapas, en una zona de alta sismicidad por la interacción de las placas de Cocos y del Caribe, provoca que este tipo de movimientos sean recurrentes.