VIDEO: ¡Persecución de película! Ladrón choca con patrulla en su escape en la CDMX

El periodista Carlos Jiménez informó, en su cuenta personal de X, sobre la persecución y detención de un hombre en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. En su publicación añadió una grabación donde se observa al hombre intentando escapar de la policía.

El video se ha difundido en redes sociales, causando polémica por la captura del individuo que utilizó su motocicleta para huir y la pronta respuesta de las autoridades.

Persecución de ladrón en motocicleta

Según la información proporcionada por el periodista, el sujeto robó a un conjunto de personas en la alcaldía Tláhuac. Se desconoce si durante el atraco hubo una persona lastimada o cuánto dinero o pertenencias robó el implicado. Sin embargo, escapó en una motocicleta.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México iniciaron la persecución para atrapar al ladrón, desde el lugar del robo en Tláhuac hasta su detención en Iztapalapa. Hasta el momento, no se conoce cuanto duró la persecución entre el sospechoso y las autoridades capitalinas.

Sin embargo, el asaltante no pudo escapar de las patrullas. Según la grabación de una cámara de vigilancia, el hombre que manejaba una motocicleta chocó de frente con una una de las patrullas, provocando que el ladrón cayera en el asfalto por la fuerza del impacto.

El ladrón intentó levantarse rápido para continuar con su escapatoria. No obstante, más patrullas que participaban en la persecución aparecieron detrás y cerraron las rutas de escape. Posteriormente descendieron de los automóviles y lo sometieron para consolidar su detención. Todavía no se conocen los datos personales del detenido.

“Agentes de SSC CDMX lo perseguían desde la alcaldía Tláhuac donde andaba robando. Así lo alcanzaron y cercaron en la peligrosa alcaldía Iztapalapa. Ahí chocó, se cayó... y acabó detenido”, especificó el periodista Carlos Jiménez, adjuntando la grabación de la captura.