Australia reconocerá al Estado palestino en la ONU

La decisión de Australia es una iniciativa similar a la anunciada por países como Francia, Canadá y Reino Unido.Australia reconocerá al Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, anunció este lunes (11.08.2025) el primer ministro, Anthony Albanese.

"La paz solo será temporal" mientras los israelíes y los palestinos no dispongan de sus respectivos estados permanentes, declaró a periodistas el jefe del gobierno laborista.

"Australia reconocerá el derecho del pueblo palestino a tener su Estado propio", agregó.

