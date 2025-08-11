Autopista Cuernavaca–Acapulco cerrada: estos son los horarios y recomendaciones

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informaron que la autopista Cuernavaca–Acapulco será cerrada parcialmente por trabajos de mantenimiento en el kilómetro 99, en ambos sentidos, a la altura del entronque “Brisas”.

Las labores se llevarán a cabo del 10 al 14 de agosto en horario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas. Durante este periodo, la circulación será desviada de manera parcial conforme avance la obra, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus recorridos para evitar retrasos.

cierre autopista Cuernavaca Acapulco (Rogelio Morales/Rogelio Morales)

Horarios y recomendaciones para conductores

Los cierres nocturnos se realizarán de domingo a jueves, buscando minimizar afectaciones en horarios de alta demanda como las mañanas y tardes. Capufe exhortó a los automovilistas a:

Manejar con precaución y reducir la velocidad antes de llegar a la zona de obra.

Atender la señalización provisional instalada en el área.

Seguir las indicaciones del personal de seguridad vial.

Considerar rutas alternas no señaladas para evitar contratiempos.

Atención y seguimiento

Se recomienda prever sus tiempos de traslado, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario.

Para cualquier eventualidad o información adicional, Capufe pone a disposición el número de atención ciudadana 074 y su cuenta oficial en X (antes Twitter): @CAPUFE, donde se publicarán actualizaciones sobre el estado de la autopista.