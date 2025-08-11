¿Censura en Campeche? Tribunal Electoral ordena disculpa a periodistas por críticas a Layda Sansores

Mientras la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, disfruta de unas vacaciones en Europa, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) ha ordenado a tres periodistas a ofrecer una disculpa pública por considerarlas responsables de violencia política en razón de género, específicamente en su vertiente de violencia digital y mediática.

Los comunicadores Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali fueron señalados por sus expresiones durante el programa La Barra Noticias, transmitido en YouTube y Facebook.

¿Por qué los periodistas de La Barra Noticias pidieron disculpas públicas a Layda Sansores?

De acuerdo con el medio local, Intolerante Diario, según el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, las manifestaciones hechas por los periodistas resultaron “ofensivas” y “estereotipadas”, generando violencia política contra la mandataria estatal Layda Sansores.

Los periodistas leyeron un texto acordado por el tribunal, en el que expresaron:

“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del Estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de YouTube y Facebook, fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.

A pesar de que los comunicadores apelaron esta resolución, la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el fallo, lo que obligó a los periodistas a cumplir con la orden de disculpa.

Este episodio ha generado una fuerte polémica en redes sociales, donde periodistas, comunicadores y usuarios han expresado su rechazo. Muchos consideran que la decisión del tribunal representa un caso de censura en Campeche, pues advierten un riesgo para la libertad de expresión para la prensa.