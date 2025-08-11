¿Cuánto gastan los jóvenes en cafés? Así transforma tu gasto hormiga en tour por Europa

De acuerdo con datos oficiales, una persona joven puede gastar hasta 36 mil pesos en un año solo en gastos hormiga como café o comida por aplicación.

En México una persona puede gastar entre 3 mil a 4 mil pesos al mes, en gastos hormiga tal como cafés, antojos o envíos de comida; por lo que si aún no has logrado realizar ese viaje al extrajeron, el viaje en crucero o pagar ese curso de idiomas, deberías reflexionar sobre tus gastos del día a día.

A propósito del “Día Internacional de la Juventud”, que se celebra este 12 de agosto, la organización “Mundo Joven” reveló que al año, una persona joven puede gastar hasta 36 mil pesos en gastos hormiga, una cantidad suficiente para lograr cumplir cualquier viaje o sueño.

“Mucha gente piensa que viajar es un lujo, cuando en realidad es cuestión de hábitos. Si planifica bien y eliminar ciertos gastos diarios, puedes pagar un viaje completo en menos de un año sin endeudarte”, advirtió la organización.

¿A cuánto equivale el gasto hormiga de los jóvenes en México?

De acuerdo con el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, y la Condusef, el gasto hormiga representa una fuga silenciosa que impacta directamente en los planes a mediano plazo, como estudiar, viajar o invertir en formación personal.

Por ello, Iván López, director de Mundo Joven, recomendó a las personas jóvenes detectar sus gastos hormiga:

¿Cuánto gastas en cafés, apps de comida y suscripciones duplicadas?

Haz el cálculo mensual y anual

Define una meta de viaje o estudio

Aparta ese monto de forma automática o busca opciones con pagos en partes

Además, con el gasto hormiga anual una persona podría realizar las siguientes actividades:

$36 mil pesos al año - Curso de idiomas en Canadá por 3 semanas

$30 mil pesos al año - Tour por Europa

$28 mil pesos al año - Crucero por el Caribe sin visa

$22 mil pesos al año - Programa de Au Pair en Irlanda

En tanto, el directivo de Mundo Joven, Iván López resaltó que viajar no es cuestión de tener mucho dinero, sino de administrarlo mejor:

“Lo que hoy gastas sin darte cuenta, mañana puede ser tu boleto al mundo”, concluyó.