Detienen a “El Maiky” por presunta extorsión a comerciantes de la Central de Abasto de Ecatepec

Elementos del Sector 16, con apoyo de la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina, detuvieron a Miguel Ernesto “N”, alias El Maiky, quien portaba dos armas de fuego, una de ellas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y es señalado como presunto responsable de extorsionar a comerciantes de la Central de Abasto de Ecatepec y a transportistas en siete municipios del Estado de México.

La captura se realizó tras un patrullaje de proximidad social y el seguimiento a través de cámaras de vigilancia del Centro de Mando de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, que detectaron a un hombre armado en calles de la colonia La Laguna Chiconautla.

Policías municipales y personal naval implementaron un operativo y ubicaron al sospechoso, que viajaba en una camioneta Jeep Grand Cherokee azul. Tras marcarle el alto en la calle Lago Cuitzeo, le decomisaron un arma FN Five-Seven HERSTAL calibre 5.7 y otra calibre .22.

Armas decomisadas a El Maiky (Foto: Policía de Ecatepec)

¿Quién es El Maiky?

De acuerdo con las autoridades, El Maiky, de 42 años, se ostentó como miembro de un sindicato y podría estar relacionado con delitos de cobro de piso en Texcoco, Tezoyuca, Atenco, Chiconcuac, Chiautla, Teotihuacán y Acolman, así como en la Central de Abasto de Ecatepec. El detenido fue presentado ante el Ministerio Público Federal.