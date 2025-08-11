Manifestaciones hoy en CDMX: calles cerradas y opciones para circular el domingo 10 de agosto

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer la Agenda de Movilizaciones, en la que para este domingo 10 de agosto, se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este domingo 10 de agosto?

NARIZ ROJA, A.C.

Exigen a las autoridades federales y estatales el abastecimiento inmediato de fármacos oncológicos y antibióticos para pacientes con enfermedades crónicas y cáncer, así como mayor transparencia y seguimiento en los contratos de distribución, además, se solicita una reforma estructural de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que agilice el registro de nuevos fármacos en México

Hora: 10:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Zócalo Capitalino

AMNISTÍA INTERNACIONAL SECCIÓN MÉXICO

Protesta en contra la guerra en Gaza y por el fin de la hambruna del pueblo palestino, así como para exigir se detenga el genocidio cometido por el gobierno de Israel, y con el objetivo es que toda la gente viva en una verdadera libertad e igualdad

Hora: 11:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Zócalo Capitalino

AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA TLALPAN

Se llevará a cabo el proceso de elección de la autoridad tradicional del pueblo de Santa Úrsula Xitla, cuyo objetivo es elegir a la persona que asumirá el cargo de subdelegado, rol clave en la representación y toma de decisiones dentro de la comunidad

Hora: 09:00

Lugar: Centro de Desarrollo Integral Comunitario (CEDIC) “Santa Úrsula Xitla” Camino a Santa Úrsula No. 153, Col. Santa Úrsula Xitla, Alc. Tlalpan

GRUPO GESTOR DEL AGUA EN TOPILEJO

Se llevará a cabo una junta informativa sobre el proceso de donación del terreno destinado a la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable para la zona

Hora: 11:00

Lugar: Base de Autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) Las Torres y Arenal, Col. Arenal, Alc. Tlalpan

COLECTIVA “HILOS”

Evento “Teje y Denuncia”, con el fin de visibilizar y denunciar la violencia de género a través del arte del tejido, creando una red de apoyo emocional y comunitario para las víctimas de trata de personas y los familiares de las víctimas de feminicidio y desapariciones

Hora: 11:00

Lugar: Glorieta del Ahuehuete Av. Paseo de la Reforma No. 199, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

PLATAFORMA COMÚN POR PALESTINA MÉXICO

“Jornada Muralista” en solidaridad con el pueblo palestino, con el propósito de exigir el cese inmediato del genocidio y hacer un llamado al Gobierno de México para que rompa relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, en congruencia con los principios de política exterior establecidos en la Constitución y el respeto irrestricto a los derechos humanos

Hora: 11:00

Lugar: Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

SOMOS MÉXICO

Se llevará a cabo una jornada de afiliación ciudadana con el objetivo de obtener el registro como una nueva fuerza política que impulse el crecimiento y desarrollo de México

Hora: 11:00

Lugar: Complejo Reforma 222 Av. Paseo de la Reforma No. 222, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

LIBERACIÓN ANIMAL MX

“Picnic Vegano”, con el fin de fomentar la convivencia y el intercambio cultural, así como sensibilizar a la comunidad sobre los beneficios del veganismo, tanto para la salud individual como para el bienestar del medio ambiente y el respeto hacia los animales

Hora: 12:00

Lugar: Parque Hundido “Luis G. Urbina” Av. Insurgentes Sur y Av. Porfirio Díaz, Col. Extremadura Insurgentes, Alc. Benito Juárez

COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA

Se llevará a cabo una Asamblea General de Comuneros, en la que se abordará el tema de la coordinación territorial de San Pedro Atocpan, debido a que las autoridades de la alcaldía no han respetado su derecho a la autodeterminación al no reconocer la decisión tomada por la asamblea indígena el pasado 10 de junio, lo que ha vulnerado sus derechos como pueblo originario

Hora: 20:00

Lugar: Plaza San Pedro Atocpan Venustiano Carranza y Francisco I. Madero, Col. San Pedro Atocpan, Alc. Milpa Alta

Alternativas viales en CDMX hoy domingo 10 de agosto

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han anunciado algunas alternativas viales para quienes transitan por las calles y alcaldías de la Ciudad de México el día de hoy; en Publimetro México te las compartimos.

Vehículo descompuesto en Av. África y calle Siberia, col. Romero Rubio.

Oceanía.

Movilización de servicios de emergencia en lateral de Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Claudio Alcocer en dirección al Oriente.

Carriles centrales y Eje 6 Sur.

Continúa cerrada la circulación en lateral de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc, por vallas metálicas.

Av. Chapultepec y Río Pánuco.

Reducción de carriles en Av. Insurgentes a la altura de calle Uruapan con dirección al Sur.

Av. Oaxaca.

Cierre de carriles en calle Adolfo López Mateos desde 2a. cerrada A. Salinas hacia Eje 4 Oriente.

Eje 4 Oriente.

Cierre de carriles en ambos sentidos de Lago Andrómaco entre Prolongación Moliere y Lago Neuchatel.

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra.

Cierre de carriles en Av. 602 desde Ruiz Cortines hacia calle Poniente 16 con dirección al Oriente.