Fatal accidente paraliza la autopista México–Querétaro; motociclista pierde la vida

Un camión de pasajeros embistió a un motociclista en dirección a la caseta de Tepotzotlán

Esta tarde se registró un fuerte accidente en la autopista México–Querétaro, en dirección a la caseta de Tepotzotlán, cerca de la zona conocida como La Bic.

Un camión de pasajeros embistió a un motociclista, cuyo vehículo explotó tras el impacto, generando un incendio que consumió ambas unidades.

Alrededor de las 15:12 horas, las autoridades reportaron el cierre de los carriles centrales en dirección a la caseta de Tepotzotlán, provocando graves congestionamientos viales.

Accidente en carretera

Motociclista se incendia

De manera extraoficial se informa que el motociclista perdió la vida al quedar atrapado debajo del camión.

De acuerdo a los primeros reportes, el accidente ocurrió minutos después de las tres de la tarde de este domingo a la altura del kilómetro 41 de dicha vía de cuota, esto en carriles en dirección a la ciudad de Querétaro.

Se presume que la motocicleta era tripulada por un solitario hombre, quien impactó contra el autobús de pasajeros, proyectando al biker varios metros hacia adelante lo que lo hizo impactar fuertemente contra el asfalto.

Accident moto-camión

En medio del asombro de pasajeros y otros automovilistas, tanto la motocicleta como el autobús comenzaron a incendiarse, mientras algunos intentaban auxiliar al motoristas, quien presentaba graves lesiones debido a la fuerza del encontronazo

Personal de emergencia y cuerpos de seguridad ya se encuentran en el lugar realizando labores de control y atención.