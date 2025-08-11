Filipinas sería arrastrado a una guerra por Taiwán, afirma Marcos

El gobernante filipino comentó que el deseo de su país es evitar cualquier confrontación, pero que una guerra por Taiwán “arrastrará a Filipinas, a regañadientes, al conflicto”.El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, advirtió este lunes (11.08.2025) que su país se vería arrastrado "a regañadientes" a una guerra por Taiwán, y que deberá estar preparado para ello.

China considera que Taiwán, una isla de gobierno autónomo y el vecino más cercano al norte de Filipinas, es parte de su territorio y ha amenazado con retomarla, incluso por la fuerza.

"Si llega a haber una guerra por esto, será cerca de nosotros. ¿Qué debemos hacer?", preguntó Marcos en conferencia de prensa. "No lo podemos ignorar".

"Inevitablemente, pese a nuestro ferviente deseo de evitar cualquier confrontación con cualquiera y en cualquier lugar, una guerra por Taiwán arrastrará a Filipinas, a regañadientes, al conflicto", declaró.

"Espero que eso no suceda (...) Pero si se da, debemos planear ya para eso", agregó tras mencionar la gran cantidad de filipinos que trabajan en Taiwán.

Marcos había dicho la semana pasada a la agencia noticiosa india Firstpost, durante una visita a Nueva Delhi, que en el caso de un enfrentamiento entre China y Estados Unidos sobre Taiwán, "no hay forma que Filipinas pueda permanecer al margen simplemente por nuestra ubicación geográfica".

Esa declaración irritó a China, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores presentó una protesta diplomática y acusó a Marcos de "jugar con fuego".

China y Filipinas han tenido una serie de enfrentamientos en el mar de China Meridional, que Pekín reclama como propio casi en su totalidad pese a un fallo internacional que niega la validez legal de su posición.

mg (afp, reuters)