La muñeca Barbie se inpiró en un personaje de cómic para adultos

El personaje de Lilli, que aparecía en un comic del diario alemán "Bild", fue la inspiración para Barbie.

Hace 70 años, un dibujante alemán creó la caricatura Lilli, pero fue la empresaria Ruth Handler quien convirtió a Lilli, una fantasía masculina, en la muñeca de fama mundial Barbie.Las frases de Lilli podrían interpretarse como las escenas iniciales de una película erótica. En una ocasión, el personaje habla de un camionero de larga distancia que "le echó una mano" cuando su auto sufrió una avería y sus manos aceitosas le dejaron el vestido lleno de huellas. Otra vez se burla de un policía en la playa, donde están prohibidos los trajes de baño de dos piezas, con la pregunta: "¿Qué parte me quito?”.

¿Quién hubiera pensado que esta caricatura sexualizada, con su generoso busto y sus sensuales labios rojos, cambiaría algún día la vida de millones de niñas? Seguramente no su creador, Reinhard Beuthien, quien dibujó a Lilli en 40 minutos como personaje de cómic para la primera edición del periódico alemán Bild en 1952, con el fin de llenar un espacio vacío en el diario. Años más tarde, la Lilli de Bild se convirtió en Barbie, probablemente la muñeca más famosa del mundo hasta la fecha.

Hoy sexista, entonces atrevida e independiente

Según el editor de Bild, Axel Springer, Lilli era una "secretaria descarada”, pero diversas fuentes la interpretan más bien como una prostituta de lujo o una escort. Ya fuera empleada o acompañante, una cosa es segura: Lilli no estaba pensada para ser un juguete infantil. Con sus curvas apenas cubiertas, su alta trenza rubia y sus elevados tacones , la estética de Lilli se acercaba más a la de una chica pin-up.

Hoy en día, podría decirse que encajaba en la mirada masculina: era un personaje representado como objeto de deseo, reducido a su cuerpo, totalmente acorde con las necesidades de sus creadores y espectadores masculinos. Aun así, el periódico Bild todavía la describe con las palabras "atrevida, sexy, independiente”.

Lilli se hizo tan popular entre los lectores, en su mayoría hombres, del periódico sensacionalista, que Bild creó una muñeca de plástico con su imagen en 1953. Según la prensa, era un regalo muy popular entre los hombres, por ejemplo para despedidas de soltero, y se vendía en bares y quioscos.

Entre 1955 y 1964, Bild lanzó al mercado alrededor de 130 000 Lillis con diversos conjuntos y accesorios para llegar también al público femenino. En poco tiempo, se convirtió en un éxito de ventas, incluso más allá de las fronteras alemanas.

Ruth Handler convirtió a Lilli en Barbie

Tal vez hoy en día aún seguiría apareciendo ligeramente vestida en las páginas del periódico Bild, como lo hicieron innumerables "chicas Bild” reales y desnudas durante décadas, si no hubiera sido por Ruth Handler. La cofundadora de la empresa de juguetes Mattel descubrió a Lilli por casualidad en 1956, en una vidriera, durante unas vacaciones en Lucerna, Suiza.

Handler y su hija Barbara quedaron encantadas, por lo que la empresaria envió varias Lillis a Los Ángeles y finalmente compró sus derechos. En 1959, salió al mercado Barbie, llamada así por la hija de Handler, Barbara, pero con el rostro de Lilli. Desde entonces, se han vendido más de mil millones de unidades.

A pesar de las críticas recurrentes de las feministas, Barbie conquistó el mundo infantil. ¿Y qué fue de Lilli? La secretaria "atrevida e independiente” se casó con su novio Peter en 1961 y desapareció por completo de la escena.

(md/ms)