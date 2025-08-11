La UE celebrará conversaciones urgentes sobre Ucrania antes de la reunión Trump-Putin

Antes de la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE debatirán este lunes sobre la guerra en Ucrania.La Unión Europea reúne de urgencia este lunes (11.08.2025) a sus ministros de Exteriores para intentar influir en las negociaciones previstas esta semana entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania, que suscitan temores de un acuerdo en detrimento de Kiev.

Los europeos han intensificado sus contactos y se han esforzado por formar un frente unido en apoyo a Ucrania desde el anuncio de una cumbre en Alaska el viernes entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia.

La reunión europea por videoconferencia está prevista el lunes a partir de las 14:00 horas (GMT), con la participación del ministro de Exteriores ucraniano Andrii Sibiga.

Según Trump, la cumbre de Alaska abordará un posible acuerdo que prevea "intercambios territoriales" para poner fin al conflicto que ha causado incluso, miles de muertes en ambos países durante más de tres años.

Por el momento, la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no está prevista, aunque sigue siendo "posible", según el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker.

ct (afp, euronews)