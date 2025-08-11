Lluvias intensas en Ciudad de México causan inundaciones

El aeropuerto internacional cerró operaciones y se activó la alerta púrpura, la de mayor nivel, para la zona central de la megalópolis de nueve millones de habitantes.Intensas lluvias en prácticamente toda la Ciudad de México dejaron la tarde-noche del domingo (10.08.2025) inundaciones severas, principalmente en la zona norte, este, centro y oeste, además del aeropuerto internacional, lo que llevó al Gobierno capitalino a activar la alerta púrpura, la de mayor riesgo por tormentas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital indicó que la alcaldía con la alerta máxima fue Cuauhtémoc, en el centro de la metrópoli, donde la red de pluviómetros registró 75,73 milímetros de lluvia por metro en algunas zonas del Centro Histórico.

La dependencia había advertido de lluvias fuertes a muy fuertes puntuales con posible caída de granizo y actividad eléctrica por la tarde-noche.

"Se prevén lluvias de 50 a 70 milímetros (mm) y posible caída de granizo, entre las 18:35 horas y las 22:00 de este domingo", apuntó la SGIRPC.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en prácticamente las 16 alcaldías de la capital.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también sufrió afectaciones y se mantuvo cerrado por tres horas "debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad, y a fin de no comprometer la seguridad operacional".

gs (efe, afp)