Más de 1.000 evacuados en España por incendios

El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, declaró que sigue de cerca los incendios y agradeció el esfuerzo de los equipos de emergencia.Más de 1.000 personas fueron evacuadas este domingo (10.08.2025) en el norte de España por incendios forestales impulsados por altas temperaturas y fuertes vientos, indicaron autoridades locales.

Unas 400 personas fueron desplazadas en y alrededor del pueblo de Carucedo, y otras 700 de varios pueblos y en el sitio de las Médulas, reconocido por la UNESCO, una antigua mina de oro de los tiempos romanos, indicaron oficiales locales.

El jefe del gobierno regional de Castilla y León, Alfonso Manueco, dijo que expertos sospechan que varios focos fueron provocados por pirómanos.

"Según apuntan los expertos, varios de ellos podrían ser provocados. Vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio", añadió en X.

Se desplegaron 60 soldados y 20 vehículos en el área, que se unieron a una amplia operación que incluye aviones y excavadoras.

También se registran incendios en Galicia y Navarra, en el norte del país, que experimenta altas temperaturas de hasta 40 grados en algunas regiones.

El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en X que sigue de cerca los incendios y agradeció el esfuerzo de los equipos de emergencia.

