Metro CDMX: Cierre anticipado de la Línea A este domingo por trabajos de mantenimiento

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este domingo el servicio en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, concluirá a las 22:00 horas debido a labores de instalación de equipos electrónicos y eléctricos en el tramo Guelatao–Tepalcates.

Las últimas corridas saldrán de las terminales La Paz y Pantitlán alrededor de las 21:30 horas. Para mitigar las afectaciones, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) operará autobuses de apoyo en el tramo Pantitlán–Santa Marta, con servicio en ambos sentidos desde el cierre de la línea.

El Metro precisó que los trabajos serán realizados por personal técnico únicamente durante la noche de este domingo y que el servicio habitual se reanudará este lunes a las 5:00 horas, como en el resto de las 12 líneas en días laborales.

La administración del STC pidió comprensión a las y los usuarios por las afectaciones temporales derivadas de las maniobras.

Línea A del Metro

Problemas recurrentes en la Línea A

La Línea A, inaugurada en 1991, ha enfrentado en los últimos años diversas fallas que afectan su operación, entre ellas retrasos constantes, saturación en horas pico, filtraciones de agua y desgaste en las instalaciones eléctricas. Usuarios han reportado que el servicio se ve afectado con mayor frecuencia en temporada de lluvias, especialmente en tramos superficiales como los que se encuentran entre Guelatao y La Paz.

En 2024, el STC anunció un plan de mantenimiento mayor para esta línea, con la sustitución de cableado, modernización de sistemas de señalización y reparación de vías, con el objetivo de reducir averías y mejorar la regularidad en el servicio.