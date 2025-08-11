Metro CDMX Línea 2 sin servicio por explosión en túnel de San Antonio Abad

Usuarios del Metro reportaron una explosión en el túnel de la estación San Antonio Abad, de la Línea 2, lo que ocasionó un corte inmediato de energía eléctrica y la suspensión del servicio en la ruta, la tarde de este domingo.

De acuerdo con información preliminar, el incidente fue provocado por un corto circuito en la conexión de alimentación eléctrica de la Subestación Rectificadora de San Antonio Abad. El fuego fue controlado por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes ingresaron al área con extintores para sofocar las llamas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que se realizan trabajos de verificación y reparación para restablecer el servicio lo antes posible.

Mientras tanto, autoridades pidieron a los usuarios tomar vías alternas y estar atentos a las actualizaciones en las redes sociales oficiales del @MetroCDMX.