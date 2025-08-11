Olas de calor: gran amenaza para la salud en España

La contaminación del aire ocupa el primer lugar, con un 89 % del impacto, mientras que las olas de calor se sitúan en segundo puesto, con un impacto de morbimortalidad del 9,1 %.

Un informe del instituto BIOMA reveló que las olas de calor tienen un impacto en la salud, afectando sobre todo a personas con enfermedades crónicas.Las olas de calor se han consolidado como el segundo factor ambiental con mayor impacto en la morbimortalidad en España, responsable del 9,1 % del impacto ambiental sobre la salud, solo superada por la contaminación del aire. Así lo indica el informe "Influencia del medioambiente urbano en la salud de las personas" elaborado por el instituto de Biodiversidad y Medioambiente BIOMA de la Universidad de Navarra.

El estudio analiza la influencia de ocho parámetros ambientales urbanos y cómo sus interacciones afectan a la salud: calidad del aire, temperaturas extremas, zonas verdes, movilidad urbana, agua, contaminación acústica, contaminación lumínica y seguridad urbana.

Los investigadores del instituto BIOMA desarrollaron el índice Harmony (Health and Risk Monitoring of Urban Environments), una herramienta de monitorización que permite conocer el impacto ponderado que tienen la calidad del aire, las temperaturas extremas, la presencia de zonas verdes y la existencia de planes de movilidad sostenible sobre la salud de las personas.

Según este índice, más de 28.200 casos de enfermedad y muerte en España podrían estar asociados a la interacción de estos cuatro factores previamente mencionados. La contaminación del aire ocupa el primer lugar, con un 89 % del impacto, mientras que las olas de calor se sitúan en segundo puesto, con un impacto de morbimortalidad del 9,1 % en España .

En términos de morbilidad, la calidad del aire alcanzan el 44 % y las olas de calor el 47 %, lo que subraya la importancia de abordar ambos factores en la planificación urbana.

"El calor extremo afecta de forma muy directa a las personas con enfermedades crónicas como diabetes, afecciones respiratorias o problemas cardiovasculares. Además, puede desencadenar episodios de fallo renal agudo, alteraciones neurológicas y complicaciones musculares como la rabdomiólisis", explicó Sonia Gutiérrez, vicepresidenta de la Fundación de Investigación e Innovación de Sanitas. "La clave está en cómo el organismo, al no poder regular su temperatura interna, entra en un estado de inflamación generalizada que compromete el funcionamiento de órganos vitales”, añadió.

Mayor efecto en zonas urbanas

Las zonas urbanas con alta densidad de infraestructuras agravan los efectos de las olas de calor. La investigadora del Instituto BIOMA Ana Sánchez-Ostiz señaló que "las ciudades absorben y retienen calor durante el día y lo liberan por la noche, haciendo que las temperaturas nocturnas no bajen lo suficiente".

Esto provoca un fenómeno conocido como "isla de calor urbana" , que incrementa la exposición de la población al calor continuo y eleva el riesgo de complicaciones para la salud.

Para minimizar el impacto de las altas temperaturas, los expertos recomiendan mantener una humedad adecuada, acondicionar el hogar, evitar el ejercicio físico intenso, y prestar atención a los síntomas del golpe de calor.

bt (EFE, Instituto BIOMA, Universidad de Navarra)