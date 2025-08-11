Tomate fresco mexicano ya cuenta con precio mínimo para exportación a EE. UU.

La Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicaron el pasado 8 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Acuerdo que establece precios mínimos de exportación para el tomate fresco mexicano.

Esta medida llega en un momento clave, tras la terminación en julio de 2025 del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping en Estados Unidos (EE. UU.), principal destino de estas exportaciones.

¿Cuánto le costará el jitomate mexicano a Estados Unidos?

De acuerdo con el comunicado, el objetivo del acuerdo es proteger la planta productiva nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto suficiente para el consumo interno . No busca limitar los volúmenes exportados ni imponer precios máximos, sino mantener un orden en el comercio exterior del sector.

Los precios mínimos, fijados en dólares por kilo, varían según la variedad de tomate:

Tomate cherry, grape y otras variedades como Cocktail, Campari y San Marzano: Precio mínimo de 1.70 dólares

Tomate bola: Precio mínimo de 0.95 dólares , con tallo 1.65 dólares y en racimo 1.70 dólares

, con tallo y en racimo Tomate Roma (Saladette): Precio mínimo de 0.88 dólares.

¿Por qué México fijó un precio de exportación al tomate para Estados Unidos?

Este acuerdo será revisado anualmente o antes si las condiciones del mercado lo requieren, lo que permitirá ajustar los precios para proteger la competitividad de los productores.

Además, el acuerdo cuenta con el respaldo unánime de las asociaciones de productores y exportadores de jitomate, que participaron activamente en las mesas de trabajo para su elaboración.

Los secretarios federales Marcelo Ebrard y Julio Berdegué agradecieron la colaboración entre productores y exportadores, destacando el trabajo conjunto que permitió concretar esta medida que busca fortalecer uno de los sectores agrícolas más importantes para México.