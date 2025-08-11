Fuerte sismo de 6.1 sacude Balikesir, Turquía; reportan daños y varios heridos

Un sismo de magnitud preliminar 6.1 sacudió la provincia turca de Balikesir, al oeste de Turquía, dejando al menos cuatro personas heridas, informó el ministro de Salud, Kemal Memisoglu en redes sociales el domingo 10 de agosto.

De acuerdo con información de Europa Press, el terremoto ocurrió a las 19:53 horas (hora local), con una profundidad aproximada de 11 kilómetros, y se sintió incluso en Estambul, aunque de forma leve.

Sismo en Turqu

Desde entonces, la Agencia para la Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD) ha reportado más de diez réplicas, todas de menor intensidad pero superiores a magnitud 3.

El ministro Memisoglu aseguró en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que las personas heridas están siendo atendidas en hospitales y que ninguna corre peligro de muerte. “Su tratamiento continúa y seguimos de cerca la situación con todas las instituciones relevantes”, agregó.

Por su parte, el ministro del Interior, Alí Yerlikaya, confirmó que dos personas fueron rescatadas tras el colapso de un edificio en Sindirgi, localidad de Balikesir. Las labores de búsqueda y rescate continúan activas, y la gendarmería realiza inspecciones en poblaciones cercanas.

“Seguiremos informando sobre cualquier novedad”, indicó Yerlikaya, mientras los equipos de emergencia mantienen el trabajo en la zona afectada para garantizar la seguridad de la población.

Aunque no se han reportado víctimas fatales, las autoridades turcas permanecen alerta ante posibles réplicas y daños estructurales derivados del fuerte sismo que sorprendió a la región.