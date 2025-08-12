Alan Márquez desconoce comisión presidencial para reforma electoral

En conferencia de prensa realizada este lunes, el diputado federal Alan Sahir Márquez Becerra se pronunció categóricamente en contra de la integración de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, señalando que su conformación carece de pluralidad y representa una amenaza directa al equilibrio de poderes en México.

“No hay participación de la sociedad civil, de especialistas ni de legisladores de oposición. Incluso se ha marginado a legisladores del mismo bloque oficialista. Esta comisión es una simulación que busca imponer una reforma desde el poder, sin diálogo, sin contrapesos y sin respeto por la Constitución”, advirtió Alan Márquez.

El legislador denunció que entre los integrantes de dicha comisión se encuentran exfuncionarios del gobierno federal con evidente cercanía política con el Ejecutivo, lo cual invalida cualquier intento de construir una reforma electoral legítima. Afirmó que Acción Nacional no permitirá que se fragüe una reforma con fines de control político.

Asimismo, Alan Márquez anunció las líneas de trabajo que impulsará durante el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, destacando cuatro ejes prioritarios: seguridad; desarrollo social y salud; transparencia; y economía social.

En materia de seguridad, informó que presentará una iniciativa de reforma al Ministerio Público Nacional para aumentar su eficiencia en la atención de denuncias y fortalecer los fondos federales destinados a los municipios y estados. Subrayó el caso de Guanajuato como ejemplo de coordinación exitosa entre órdenes de gobierno, que ha permitido una reducción del 50% en homicidios dolosos.

En el eje de salud, el diputado hizo un enérgico llamado al Gobierno Federal ante el abandono del sistema de salud federal, denunciando el subejercicio de más de 12,700 millones de pesos en la Secretaría de Salud. Explicó que ese presupuesto no ejercido se traduce en falta de medicamentos, tratamientos y atención básica para millones de pacientes en todo el país.

“No es ahorro, es negligencia. Ese dinero no se está utilizando, mientras miles de personas enfermas siguen sin recibir atención ni medicamentos”, señaló.

Particularmente, Alan Márquez denunció la situación crítica del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, donde la transición al modelo IMSS-Bienestar ha implicado detenciones en servicios, falta de personal operativo y escasez de insumos esenciales.

El diputado compartió el contenido de un oficio recibido por parte del IMSS-Bienestar, donde se confirma que la compra consolidada de medicamentos y servicios como neurocirugía, mezclas oncológicas, nutrición neonatal y hemodiálisis aún está en proceso de “licitación” o “estudio de mercado”, sin avance real.

“Estamos en la lona. Este gobierno está más preocupado por centralizar el poder que por salvar vidas. Si es necesario manifestarnos físicamente en las instituciones de salud federales, lo haremos”, afirmó.

Finalmente, reiteró que junto al Dr. Héctor Jaime Ramírez Barba continuará exigiendo soluciones y presentando propuestas para fortalecer el sistema de salud federal. Y reafirmó que Acción Nacional no aceptará una reforma electoral que no garantice pluralidad, transparencia y participación ciudadana.

“La salud no puede esperar. La democracia no puede ser sustituida. Y la voz de las y los mexicanos no puede ser ignorada por una comisión a modo. Seguiremos firmes, defendiendo a México desde el Congreso”.